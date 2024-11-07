Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине
Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.
Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».
Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.
«Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.
Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.