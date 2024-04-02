Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Во вторник стало известно о том, что украинские беспилотники нанесли удар по Татарстану. Пострадали предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе промышленных объектов нет, однако в результате атаки пострадали несколько людей. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь.

В Нижнекамске обстрелу подвергся нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко». Представители экстренных служб отмечают, что удар был нанесен в 4.22 мск при помощи дрона-камикадзе. Об этом они сообщили РИА «Новости». Действия противника привели к возникновению пожара на территории завода, однако он был локализован в течение 20 минут.

Мэр города Рамиль Муллин подчеркнул, что беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, аппарат был обезврежен, не причинив вреда. Известно, что пострадавших в ходе обстрела нет, все службы работают в штатном режиме.

Между тем в Елабуге украинские военные нанесли удар по общежитию в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». В официальном Telegram-канале ОЭЗ сообщается, что атака произошла в 5.45 мск силами двух беспилотников. Оба аппарата были оснащены оборудованием стран НАТО. В настоящий момент количество пострадавших от обстрелов в Елабуге достигло семи человек. Среди них двое несовершеннолетних. Остальные являются студентами университета «Алабуга Политех». Все они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Как предполагают эксперты, боевая часть атаковавшего общежитие в Татарстане БПЛА могла достигать 300 кг. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские военные активно работают над исключением возможности обстрелов ВСУ по объектам на территории РФ. «Киевский режим продолжает свою террористическую активность», – цитирует его слова ТАСС.

Следственный комитет (СК) уже заявил о намерении расследовать факты обстрелов Татарстана, Белгорода и Донецка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК. На фоне произошедшего CNN опубликовал статью, в которой рассказал о попытках ВСУ подорвать энергетическую отрасль РФ при помощи дронов, обладающих технологией искусственного интеллекта.

Упоминая недавние обстрелы НПЗ в Рязани, телеканал подчеркивает, что данные удары стали возможны благодаря использованию новых боевых БПЛА с большей дальностью действия. Источник в ВСУ сообщил, что на каждом аппарате имеется «терминальный компьютер, получающий спутниковые данные о той или иной местности».

При этом ранее отмечалось, что западные страны выступают против украинских атак на российские НПЗ. Так, США призывали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом писало издание Financial Times. Отмечается, что Вашингтон опасается роста цен на нефть и разгона инфляции, с которым государство давно пытается бороться. Кроме того, Белый дом высказывает опасения по поводу того, что Москва может прибегнуть к ответным ударам по ресурсной инфраструктуре, тесно интегрированной с западными странами.

В экспертном сообществе предполагают, что с помощью ударов по регионам, находящимся вдалеке от российско-украинской границы, ВСУ пытаются вынудить ВС РФ оттянуть системы ПВО вглубь страны. Более того, они допускают, что дроны противника подверглись качественной модернизации.

«Допускаю, что целью удара БПЛА могли быть высокотехнологичные предприятия, расположенные в районе Елабуги и Нижнекамска. В частности, в «Алабуге» изготавливают композитные материалы, которые могут быть использованы для производства отечественных дронов», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

«Дело в том, что ВСУ испытывают много проблем на фронте из-за наших беспилотников. Количество соответствующих аппаратов в российских войсках за последнее время существенно увеличилось. Мы нарастили производство дронов, и теперь оно превосходит как собственные возможности Украины, так и их западные поставки», – подчеркнул собеседник.

Спикер не исключает, что противник мог модернизировать легкомоторный гражданский самолет, при помощи которого и была совершена атака. «Аппарат должен преодолевать большие расстояния, а для этого необходим вместительный топливный бак. Есть несколько машин, которые имеют необходимые характеристики», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, такой самолет теоретически могли модифицировать с помощью дополнительных емкостей, что позволило бы повысить дальность перелета. Также, вероятно, каким-то особым образом был продуман вопрос установки детонатора», – поясняет эксперт. Гусаров также обратил внимание на то, как дрону противника удалось преодолеть внушительное расстояние незамеченным.

«Трудность в обнаружении аппарата, который использовал противник, в том, что он может осуществлять движение на малых высотах. В таком случае засечь его будет проблематично»,

– указал он. В свою очередь военный эксперт Максим Климов называет несколько возможных целей, которые пытались достичь ВСУ. «Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на Россию», – сказал он.

«Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

«Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.

«Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования.

Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – уточнил Климов.

У противника появились тяжелые ударные дроны, способные преодолевать расстояние минимум в 1200 км, обращает в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. При этом он склонен считать, что речь могла идти о легкомоторном самолете, «похожем на А-22 производства украинской фирмы «Аэропакт». «Если он, то ставились дополнительные баки для топлива», – считает эксперт.

«В принципе, идея не нова. Еще в 2020 году я видел аналогичное применение в Карабахе Азербайджаном беспилотных Ан-2 либо их китайских копий Feihong 98. Однако армянская ПВО сбила этот самолет. Сейчас один дрон ударил по НПЗ, второй прилетел в ОЭЗ «Алабуга». Украинские пропагандисты уже танцуют от радости по поводу обстрела завода, производящего «Герани», – акцентирует он. «Пока все, что мы видели на кадрах оттуда, – это разрушенные общежития, в которых жили безоружные работяги. Все укладывается в террористическую линию поведения Киева», – подчеркивает Коц.

Елабуга является важным населенным пунктом для военной промышленности России,

напоминает политолог Лариса Шеслер. «Это ОЭЗ, где активно развивается производство беспилотников. Кроме того, в Татарстане располагаются крупные нефтеперерабатывающие заводы», – сказала она. «Однако у ударов по Татарстану имеются и политические цели. ВСУ пытаются создать сумятицу, внести разлад в российское общество. Противник хотел бы показать, что наше правительство якобы не способно беречь спокойствие собственных граждан. Тем не менее реализовать данную задачу у офиса Зеленского не получится», – уточняет она.

«Каждый обстрел лишь убеждает наше общество в том, что мы воюем со злом, не жалеющим никого и ничего. Общая беда укрепляет единство населения. Между тем украинская армия продолжает отступление. А Россия продвигается вперед», – заключила Шеслер.