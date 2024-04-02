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Эксперт: Боевая часть атаковавшего общежитие в Татарстане БПЛА могла достигать 300 кг
Мощность боевой части украинского беспилотника, атаковавшего утром во вторник общежитие в Елабуге в Татарстане, могла достигать нескольких сотен килограммов, заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
По данным эксперта, из сделанных на Украине беспилотников на использовавшийся при ударе внешне похож UJ-22 Airborne, но в данном случае все же был использован более крупный аппарат, о чем говорят и линейные размеры самого самолета на фоне зданий, и мощность взрыва, передает ТАСС.
Федутинов напомнил, что UJ-22 может нести боевую часть массой до 20 кг, а в случае сегодняшней атаки речь может идти о E-300 Enterprise украинской компании AeroDrone, который может нести уже до 300 кг целевой нагрузки.
По его словам, в качестве носителя также могла использоваться беспилотная версия пилотируемого легкомоторного самолетаА-22 киевской компании Aeroprakt. Как отметил Федутинов, удаленность места нанесения удара от границ с Украиной выводит вперед версии, связанные с запуском с территории России либо с территории других сопредельных государств.
Ранее число пострадавших в результате атаки БПЛА в Татарстане выросло до семи человек.
Напомним, два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.