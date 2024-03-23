След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

Эксперты: Напавших на «Крокус» террористов использовали втемную

Tекст: Андрей Резчиков

В первые часы после трагедии в «Крокус Сити Холле», где жертвами террористов, по данным на момент выхода статьи, стали 133 человека, западная пресса назвала организаторами теракта «Исламское государство*» (ИГ или ИГИЛ*). Как написала американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники, в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

В свою очередь Reuters со ссылкой на официального представителя США также сообщало об информации из Вашингтона о причастности ИГ к теракту. Это же агентство со ссылкой на некий Telegram-канал сообщило о якобы появлении в интернете официального заявления ИГ об ответственности за теракт. Однако в некоторых пабликах сразу обратили внимание на то, что утверждение оказалось фальшивым, поскольку взятый за основу шаблон заявления не используется ИГ уже несколько лет.

Тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время выступает с воинственной риторикой в адрес Москвы, заявил, что «решительно осуждает террористический акт, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство».

В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Среди задержанных оказались четверо непосредственных участников этого теракта. Их поймали в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Позднее в своем видеобращении к гражданам России Владимир Путин объявил 24 марта общенациональный траур, а также рассказал, что террористам подготовили «окно» для побега на Украину. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет», – заявил президент.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США есть достоверные данные по теракту, то их необходимо незамедлительно передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

По мнению экспертов, попытка террористов прорваться на Украину была осуществлена с помощью США и стран Европы, которые ведут против Россию войну. Так, в частности, считает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. «На мой взгляд, след ведет не только на Украину, куда они, судя по всему, пытались прорваться, но и на Запад», – уверен Демидкин.

В свою очередь член Общественной палаты Александр Малькевич счел предупреждения США своих граждан о возможных терактах на территории России элементом информационной войны. По его словам, в украинских соцсетях называют героями атаковавших «Крокус» террористов.

«Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу.

Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты»,

– пояснил Малькевич.

Уровень организации теракта говорит о том, что «это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», добавляет Малькевич.

В том же ключе рассуждает главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она указывает, что исполнители теракта специально были подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники «Исламского государства». В своем Telegram-канале она написала, что за терактом, скорее всего, стоят западные спецслужбы и Украина, поскольку еще до задержаний исполнителей именно они стали убеждать общественность, что это ИГИЛ, что, по ее мнению, «подожгло шапку на воре». «Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур», – указала Симоньян.

Схожей точки зрения придерживается и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. «Ни политических заявлений, ни шантажирующих требований, ни попыток захвата заложников. Так не действуют классические террористы. Это больше похоже на поведение наемных убийц. Или на животную жестокость нелюдей, ослепленных ненавистью ко всему русскому. А это уже знакомо по нашим взаимоотношениям с западным соседом», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

Журналист считает, что заявления Запада о непричастности Киева к теракту похожи на попытки «отмазать» своего нерадивого пасынка-хулигана. Военкор заявил: так говорят, когда точно знают, кто совершил преступление. «Когда в Киеве начали привычные кривляния, запустив заезженную пластинку в жанре «обстреляли сами себя», последние сомнения рассеялись. За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними. Нужно было просто найти исполнителей, которые ненавидят русских так же, как они», – подчеркнул Коц.





По мнению военкора, террористов могли использовать втемную, потому что в Киеве этому отлично научились. Нападавшие могли думать, что выполняют задание лидера какой-нибудь исламской группировки. Кроме того, на границе с Белгородской областью засветились «ичкерийцы» под командованием Руслана Ажиева, известного также как Абдул Хаким Шишани, возглавлявшего в Сирии одну из террористических группировок в Идлибе.

Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале также назвал неслучайным тот факт, что «для этого ужасного преступления киевские спецслужбы наняли мигрантов из Средней Азии». «По логике, следующим шагом организаторов теракта должна стать попытка организовать аналог, но уже со стороны каких-то «отмороженных русских», который будет уже иметь либо мигрантский либо исламский подтекст», – считает он.

«А далее, по задумке авторов, в России должна начаться резня на национальной или конфессиональной почве, что позволит Западу и Киеву выиграть войну на Украине. Потому что других вариантов это сделать для них уже давно не просматривается», – полагает Подоляка.

Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), согласен, что атака должна была «посеять панику и внести раскол в общество, вызвать недоверие к органам власти», внушить людям чувство незащищенности и страха. «Но атака не достигла своих целей, а вызвала противоположную реакцию», – уверен Шаповалов.

Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан*» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.