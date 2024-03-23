Политолог рассказал о сплочении общества после атаки террористов на «Крокус»

Политолог Шаповалов: Реакция на теракт в «Крокусе» показала, что единство является основой общественных отношений в России

Tекст: Андрей Резчиков

«У этого теракта была одна цель – посеять панику и внести раскол в общество, вызвать недоверие к органам власти, но прежде всего – разрушить существующее в России единство, внушить людям чувство незащищенности и страха. Но атака не достигла своих целей, а вызвала противоположную реакцию», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Люди сплотились и продемонстрировали, что их единство является основой общественных отношений в России. Граждане со всей мощью показали ценности милосердия и взаимопомощи, в основе которых лежит чувство сопереживания. Мы видим это со стороны общественных и культурных деятелей, политиков, представителей тех или иных органов государственной власти, от простых сограждан, – продолжил специалист. – Каждый стремится помочь в силу своих возможностей. Огромные очереди выстроились у пунктов сдачи крови. Только в первый час работы центров крови в Подмосковье кровь сдали более 600 доноров».

Кроме того, во многих местах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах атаки террористов на «Крокус». «Представители бизнес-сообщества тоже не остались в стороне. Накануне была акция с бесплатным такси. Большое количество бизнес-структур занялись благотворительностью и оказывают помощь пострадавшим. Случившееся сплотило людей вне зависимости от национального происхождения, социального статуса и возраста. Весь многонациональный российский народ встал в одном порыве на защиту своих ценностей. Российское общество едино в радости и в горе, и в такие трагические минуты в том числе», – подчеркнул Шаповалов.

Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором накануне произошел теракт, рассказали о случаях спасения близких ценой жизни. По словам одной из свидетельниц, ее приятель, услышав стрельбу, закрыл от пуль свою супругу. От полученных ранений мужчина скончался в больнице, женщина не пострадала.

Житель столицы, потерявший дочь в результате теракта, рассказал, что десятки людей продолжают поиски близких, о судьбе которых им ничего неизвестно. Они обращаются в центр помощи для родственников погибших и пострадавших, работающий рядом с «Крокусом».

Для многих стала откровением история одного из зрителей «Крокуса», он помог спастись десяткам человек после того, как отнял автомат у одного из террористов и дал время выйти людям из зрительного зала.

С утра люди приносят к зданию концертного зала цветы и мягкие игрушки. Их вставляют в забор, который ограждает зону оперативной работы. И такие стихийные мемориалы появились во многих городах России и за рубежом. В частности, люди скорбят в США, Швеции, Франции, Латвии, Белоруссии и Казахстане.



В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». Они были задержаны ФСБ по горячим следам в Брянской области.

По последним предварительным данным СК РФ, погибли 115 человек. Количество жертв теракта возросло после того, как спасателям удалось разобрать разрушенные конструкции внутри здания. В субботу утром два десятка тел были извлечены из-под завалов.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся кровавым и варварским терактом. Глава государства подчеркнул, что жертвами теракта в «Крокусе» стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.