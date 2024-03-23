Донор: Единственное, чем могут помочь обычные люди пострадавшим в «Крокусе» – сдать кровь

Доноры и волонтеры рассказали о работе Центра ФМБА в ситуации трагедии в «Крокусе»

Tекст: Олег Исайченко

Сотни людей пришли в субботу к зданию Центра ФМБА на ул. Щукинской в Москве. По данным источников газеты ВЗГЛЯД, уже к 10.00 сдать кровь смогли порядка 300 человек. Это в разы превышает среднюю проходимость центра.

Как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, очередь из неравнодушных растянулась далеко за пределы самого пункта сдачи крови. В потоке людей встречаются не только опытные доноры, но и новички. В связи с этим поток людей был разделен на две части. В одной очереди оказались те, кто решил совершить донацию впервые – они проходят дополнительные проверки и сдают анализы. А во второй собраны доноры со стажем.

«Традиционно, очередь с опытными донорами движется быстрее. Эти люди уже есть в электронной базе, поэтому их оформление занимает меньше времени. Те, кто пришел впервые, иногда не знают о деталях противопоказаний к донации, их проверяют чуть дольше», – рассказал один из волонтеров.

Возле комплекса зданий ФМБА сейчас работает множество волонтеров, которые помогают посетителям сориентироваться в правилах работы центра. Кроме того, ввиду дождливой и прохладной погоды, находящимся в очередях гражданам раздают горячий чай.



Также у здания дежурят сотрудники ДПС и полиции. Правоохранители следят за соблюдением порядка и регулируют вопросы парковки у ФМБА. Как уточнил корреспондент ВЗГЛЯД, патрульные позволяют парковаться на всех свободных местах – главное, чтобы это не мешало проезду трамваев.

Сами граждане в очередях говорят, что не могли остаться в стороне на фоне трагедии в «Крокусе». «Единственное, что сейчас может сделать простой гражданин, чтобы помочь, – это сдать кровь», – говорит один из доноров. «А как можно иначе? Я просто не знаю», – добавляет другой.

Между тем глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что уже 460 человек стали донорами, передает Telegram-канал «Звезда». Процесс поставили на поток, одномоментно в нескольких залах Центра кровь могут сдать 58 человек.

Также сдать кровь в Москве можно по следующим адресам: Донорский центр на Беговой (улица Поликарпова, дом 14, строение 1), Донорский центр Царицыно (улица Бакинская, дом 31), Донорский центр на Шаболовской (улица Шаболовка, дом 57).

Ранее газета ВЗГЛЯД собрала подробности произошедшей в «Крокусе» трагедии.