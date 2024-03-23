Очевидцы рассказали о гибели людей при спасении близких в «Крокусе»

Tекст: Валерия Городецкая

По словам одной из свидетельниц, ее приятель, услышав стрельбу, закрыл от пуль свою супругу, передает ТАСС. От полученных ранений мужчина скончался в больнице, женщина не пострадала.

Аналогичные истории агентству рассказали еще несколько очевидцев. «Перед входом в зал уже была стрельба. Я заметил, как сразу упали девушка и ее молодой человек. Он, уже раненый, закрывал ее собой. Потом их уже эвакуировали», – сообщил один из них.

Житель столицы, потерявший дочь в результате теракта, сообщил, что десятки людей продолжают поиски своих близких, о судьбе которых им ничего неизвестно. Они обращаются в центр помощи для родственников погибших и пострадавших, работающий рядом с «Крокус Сити Холлом».

По словам супружеской пары, спережившей теракта, после начала стрельбы в «Крокусе» давки не возникло, люди помогали друг другу эвакуироваться.

Ранее в СК заявили, что число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 115 человек.