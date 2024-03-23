Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Очевидцы рассказали о гибели людей при спасении близких в «Крокусе»
Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором накануне произошел теракт, рассказали, как люди спасали близких ценой своей жизни.
По словам одной из свидетельниц, ее приятель, услышав стрельбу, закрыл от пуль свою супругу, передает ТАСС. От полученных ранений мужчина скончался в больнице, женщина не пострадала.
Аналогичные истории агентству рассказали еще несколько очевидцев. «Перед входом в зал уже была стрельба. Я заметил, как сразу упали девушка и ее молодой человек. Он, уже раненый, закрывал ее собой. Потом их уже эвакуировали», – сообщил один из них.
Житель столицы, потерявший дочь в результате теракта, сообщил, что десятки людей продолжают поиски своих близких, о судьбе которых им ничего неизвестно. Они обращаются в центр помощи для родственников погибших и пострадавших, работающий рядом с «Крокус Сити Холлом».
По словам супружеской пары, спережившей теракта, после начала стрельбы в «Крокусе» давки не возникло, люди помогали друг другу эвакуироваться.
Ранее в СК заявили, что число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 115 человек.