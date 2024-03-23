«Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.0 комментариев
Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек
СК: Число погибших в «Крокусе» на данный момент составляет 115 человек
На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших, сообщили в Следственном комитете.
Число погибших после обнаружения тел при разборе завалов на данный момент составляет 115 человек, следует из сообщения в Telegram-канале СКР.
Ранее врачи заявили о тяжелом состоянии 16 пострадавших в «Крокусе».
До этого сообщалось, что число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.