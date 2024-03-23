Медики заявили о тяжелом состоянии 16 пострадавших в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые

Tекст: Кристина Цыцура

Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.