Симоньян: Исполнители атаки на «Крокус» подобраны так, чтобы убедить мировую общественность в причастности ИГИЛ

Tекст: Вера Басилая

Симоньян в своем Telegram-канале указала на очевидность заявлений американских СМИ о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России). По ее словам, все указывает на то, что это не ИГИЛ, а просто исполнители подобраны так, чтобы можно было в этом убедить «туповатую» мировую общественность.

Главред RT считает, что за терактом стоят западные спецслужбы и Украина, поскольку еще до задержаний исполнителей именно они стали убеждать общественность, что это ИГИЛ, что, по ее мнению «подожгло шапку на воре». «Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур», – указала Симоньян.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил признаки того, что, по его мнению, указывает на причастность к теракту украинской стороны. Он указал на действия нападавших, которые не характерны для классических террористов, а больше похоже на поведение наемных убийц. «Ни политических заявлений, ни шантажирующих требований, ни попыток захвата заложников», – написал Коц в своем Telegram-канале.

Коц считает, что заявления Запада о непричастности Киева к теракту похожи на попытки «отмазать» своего нерадивого пасынка-хулигана. Военкор заявил, что так говорят, когда точно знают, кто причастен и совершил преступление.

«Когда в Киеве начали привычные кривляния, запустив заезженную пластинку в жанре «обстреляли сами себя», последние сомнения рассеялись. За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними. Нужно было просто найти исполнителей, которые ненавидят русских также, как они», – подчеркнул Коц.

По словам военкора, террористов могли использовать втемную, потому что в Киеве этому отлично научились. Нападавшие могли думать, что выполняют задание лидера какой-нибудь исламской группировки. Кроме того, на границе с Белогородской областью засветились «ичкерийцы» под командованием Руслана Ажиева, известного также как Абдул Хаким Шишани, возглавлявшего в Сирии одну из террористических группировок в Идлибе.

Ранее ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.