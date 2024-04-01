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    1 апреля 2024, 19:10 • Политика

    Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге

    Российские дипломаты нашли способ привлечь Украину к ответственности за теракты

    Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная,
    Анастасия Куликова

    МИД России отправил в Киев досудебные претензии, связанные с террористическими преступлениями. Кроме того, Москва потребовала ареста и выдачи организаторов терактов, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике?

    В понедельник стало известно о том, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сейчас готовятся все необходимые документы. «Наша страна проходит соответствующие процедуры», – уточнила дипломат.

    Ноты Киеву, о направлении которых сообщалось накануне, являются досудебными претензиями. В частности, Киеву через Минск переданы требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.

    В МИД также указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» – не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину. При этом нота, касающаяся теракта в «Крокусе», будет направлена отдельно «по мере появления новой информации об участии, возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб», уточнила Захарова.

    Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, который ранее признался в организации подрыва Крымского моста. Он также намекал на причастность ведомства к убийствам военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и к покушению на писателя Захара Прилепина. В конце марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал его.

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    «Существуют международные механизмы, предусмотренные целым рядом конвенций по борьбе с терроризмом. Также есть общепризнанное понятие о том, что терроризм – это недопустимо для любого цивилизованного государства», – сказал газете ВЗГЛЯД Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому сейчас Россия проходит процедурные моменты, которые связаны с предъявлением Киеву претензий в рамках антитеррористической деятельности»,

    – продолжил собеседник. «Украина пока еще может исполнить свои обязательства, арестовав и выдав России лиц, которые были связаны с подготовкой, планированием и реализацией терактов на российских территориях. Есть достаточно большой перечень преступлений, в совершении которых подозреваются украинские деятели: как чиновники, так и боевики», – акцентирует спикер.

    «Далее последует выполнение целого ряда процедурных моментов. И если Украина проигнорирует выполнение своих обязательств по международным антитеррористическим конвенциям, то она должна стать токсичной страной для остальных государств, которые придерживаются своих международных обязательств», – подчеркнул Мирошник.

    В то же время доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов напомнил о недавнем слушании в Гааге по иску Украины. В нем говорилось, что Москва якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма, поскольку предоставляет оружие и другие виды помощи «незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины». «Но в итоге Международный суд занял очень взвешенную позицию, что стало поводом для расстройства со стороны украинцев», – отметил он.

    По словам собеседника, теперь Москва использует против Киева то же «оружие», только используя для этого реальные факты. «Отличие заключается в том, что у нас есть основания обратиться в Международный суд ООН, доказав факт финансирования украинскими властями террористов», – подчеркнул Исполинов. Как полагает спикер, «отвертеться» у Украины в данном случае вряд ли получится.

    При этом речи о признании Украины спонсором терроризма не идет. «Этот лейбл установили американцы во внутреннем законодательстве. Международный суд ООН, в случае установления нарушений Киевом обязательств по конвенции, может обязать Украину возместить Москве ущерб», – указал специалист.

    Но что более важно – это репутационный ущерб, который может в скором времени понести Украина. «Я напомню, как вели себя украинские представители в суде ООН – они использовали эту площадку для обругивания России. Теперь трибуна будет у нас. Но, повторю, Москва обладает весомыми доказательствами того, что Киев нарушил международную конвенцию. У нас взвешенная и обоснованная позиция. Раскрутить эту ситуацию надо по максимуму. Хватит быть вечным ответчиком», – заключил Исполинов.

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