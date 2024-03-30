Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России

Украина начала менять подход к плану мирного урегулирования с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление Зеленского о готовности Украины начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года. Представителям Украины, пояснил Песков, придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, в России появились четыре новых субъекта. «Это новая реальность, которую нельзя не учитывать», – подчеркнул Песков.

После начала СВО в Россию вошли Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Часть территорий этих областей остается под контролем украинских властей.



В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский начал нервничать из-за ситуации с президентскими выборами, которые решили не проводить на Украине из-за военного положения. Сам Зеленский заявлял, что выборы, намеченные на 31 марта, сейчас «не ко времени». Бывший премьер Украины Николай Азаров отмечал, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. «Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» – сказала Захарова РИА «Новости».

В интервью американским журналистам Зеленский заявил, что между Москвой и Киевом могут начаться переговоры без возвращения Украины к границам 1991 года, то есть без возвращения Крыма. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если «потеряет территории», вошедшие в состав России после начала спецоперации в 2022 году. Таким образом, Зеленский меняет собственный сценарий мирного урегулирования, который в России назвали «формулой Зеленского».

«Формула Зеленского» из десяти пунктов категорически не устраивает Москву, которая считает ее ультиматумом. Последний раунд российско-украинских переговоров состоялся в марте 2022 года в Стамбуле. Достигнутые на нем предварительные договоренности были проигнорированы Киевом под давлением западных союзников. Россия неоднократно выражала готовность вернуться к этим переговорам.

Летом прошлого года Зеленский заявил о готовности Киева начать переговоры только после того, как российские войска будут «выведены с территории Украины». Президент России Владимир Путин тогда отмечал, что для мирных переговоров с Москвой Киев должен сначала отменить декрет Зеленского об их запрете. В конце прошлого года Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.

Этой весной в Швейцарии планируется провести первый саммит, посвященный «формуле Зеленского». В Киеве говорят, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании украинского конфликта нет и начало мирного процесса без РФ невозможно. В Москве же обещали не участвовать в швейцарской конференции, даже если появится официальное приглашение.

«Россия четко обозначила цель в СВО – выполнение всех своих задач по обеспечению безопасности. Если это получится достичь путем полной и безоговорочной победы над Украиной – это будет сделано. Если это возможно реализовать путем создания санитарной зоны, такой вариант тоже подходит. Для России главное – выполнение ее условий», – отмечает киевский политолог Владимир Скачко.

Эксперт предположил, что сейчас может идти согласование участия России в саммите в Швейцарии. «На днях Пекин заявил, что примет участие в этом саммите, если в основу его работы будет положена не «формула Зеленского», а мирный план Китая. Разница всего в двух пунктах – в «формуле Зеленского» 10 пунктов, мирном плане Китая – 12 и он абсолютно выгоден России», – считает политолог.

«Предпосылок к участию России в саммите в Швейцарии сейчас нет. Разве у нас есть желание, чтобы другие 50 стран начали поучать российскую делегацию, как себя вести и что делать? Конечно же, нет.

У российских переговорщиков нет никакого интереса обсуждать абсурдные пункты «формулы Зеленского», которая является базовой для организации мероприятия в Швейцарии»,

– убежден Денис Денисов, политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Собеседник уверен, что Зеленский не учитывает новую геополитическую реальность, о которой напомнили в Кремле. «С одной стороны, можно сделать вид, что вопросы новой геополитической реальности не существуют и начать переговоры о прекращении огня и удерживаемым лицам. Но, с другой, мы прекрасно понимаем, что вопрос принадлежности Крыма и вхождение в состав России новых четырех регионов остается краеугольным для заключения фундаментального договора. От этого не сможет уйти ни одна из сторон. И пока украинская позиция не изменится, бессмысленно ожидать того, что даже в случае начала мирных переговоров удастся выйти на основополагающий документ», – пояснил Денисов.

По его словам, российско-украинский диалог не решит «экзистенциональных проблем России и стран коллективного Запада», поэтому он может быть лишь одним из элементов более широких переговоров. «Все началось не с российско-украинских разногласий, а с откровенного игнорирования российской позиции по ключевым глобальным проблемам. Вспомните оставшиеся без ответа письма, адресованные США и НАТО относительно региональной и глобальной безопасности. Так что Россия заинтересована в более широком формате переговоров с США и со странами глобального Запада, включая Украину», – подчеркнул Денисов.

Скачко добавляет, что в основе российско-украинских переговоров должен быть план Пекина, в нем не упоминаются границы 1991 года, предусмотрено прекращение огня, а также снятие санкций и обмен пленными. «А самое главное – в этом плане предусмотрено прекращение поставок западной техники Украине. Это то, что нужно России. Если саммит в Швейцарии все-таки состоится и на нем будет принят план Китая, после этого могут начаться мирные переговоры. Зеленский понимает, что если он не будет участвовать в переговорах, то окажется никому не нужен. В лучшем случае его отправят вторым послом в Молдавию», – добавил Скачко.

Собеседник напомнил, что в последнее время Зеленский начал вычищать из своей команды самых одиозных чиновников, откровенных русофобов типа бывшего главы СНБО Данилова. «Зеленский знает, где упадет, поэтому подстилает солому», – уверен Скачко.

«То, что позиция Украины корректируется – это совершено логичное изменение. Сейчас на Украине очень сложная ситуация, что вызвано успешным наступлением Вооруженных сил РФ. Второй фактор – фактическая заморозка финансовой и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Вследствие этого политическому руководству Украины необходимо менять свою позицию. Оно прекрасно понимает, что если эти тенденции сохранятся в течение полугода, это может привести к тому, что Украина перестанет существовать как суверенное государство», – считает Денисов.