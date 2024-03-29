Зеленский подтвердил назначение Данилова послом в Молдавии

Tекст: Вера Басилая

Зеленский отметил, что Молдавия является «весомым государством» для Украины, а Данилов якобы сам говорил о таком видении своей дальнейшей работы, передает RT.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла страны в Молдавии, которую он занимал с 2019 года.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) предполагал, что новым послом в Молдавии станет Данилов.