Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.3 комментария
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта, это реальность, нельзя не учитывать новую реальность, передает РИА «Новости».
Ранее в российском МИД заявили, что президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года.