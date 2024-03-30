Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.0 комментариев
В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года
Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов
Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.