Песков рассказал о пользе шахмат для работы в Кремле

Песков объяснил пользу шахмат для работы в Кремле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как игра в шахматы помогает ему в работе в Кремле. Выступая в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ, он отметил пользу этого увлечения как для концентрации, так и для отдыха, сообщает РИА «Новости».

«Слушайте, это помогает и то, и другое. Шахматы – это действительно интеллектуальная игра. Шахматы – это игра, где правила напоминают правила жизни, и надо так же просчитывать ходы, надо так же идти на риск, надо понимать, что этот риск должен быть умеренным», – сказал Песков.

Он также подчеркнул благотворное влияние шахмат на молодежь, отметив, что среди тех, кто учился этой игре в детстве, не найти людей с пагубными зависимостями. По мнению пресс-секретаря, такие люди «меньше подвержены злу, которое сейчас есть в мире».

Песков согласился с тем, что шахматная доска учит жизни, и выразил надежду, что все регионы страны включат эту игру в школьную программу обучения. Он добавил, что многие субъекты России уже применяют эту практику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента призвал ставить максималистские цели для достижения успеха.

Ранее в преддверии юбилея Анатолия Карпова Песков назвал выдающегося гроссмейстера настоящей легендой отечественных шахмат. До этого он приветствовал допуск российских шахматистов к международным соревнованиям с национальным флагом.