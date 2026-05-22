Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Песков назвал Карпова легендой российских шахмат
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Анатолия Карпова легендой российских шахмат в преддверии его 75-летия.
«Карпов – это наша легенда, это легенда российских шахмат, он продолжает, собственно, свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще и в рамках Федерации российской», – заявил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что выдающийся шахматист выступает «законодателем» во многих направлениях. По его словам, разыгранные Карповым партии стали классикой, которую наизусть учат поколения отечественных игроков.
Песков отметил, что президент России Владимир Путин отправит поздравительную телеграмму, поздравит Карпова с юбилеем.
Анатолию Карпову 23 мая исполняется 75 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Карпов констатировал серьезный спад в отечественных шахматах на элитном уровне, однако выразил надежду на восстановление позиций.