Карпов заявил о глубоком кризисе в российских шахматах

Карпов заявил о серьезном кризисе в российских шахматах на элитном уровне

Tекст: Мария Иванова

Карпов заявил о глубоком кризисе отечественных шахмат на уровне элитных гроссмейстеров, передает РИА «Новости». При этом он уверен, что ситуацию можно исправить за несколько лет.

«Да, кризис в элитных шахматах у нас глубокий. Но я полагаю, что в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции», – сказал Карпов.

По словам эксперта, вернуть лидерство будет непросто из-за появления большого количества талантливых игроков в Индии и Узбекистане. Ян Непомнящий сейчас занимает 18-е место в рейтинге FIDE, а Дмитрий Андрейкин – 28-е. Андрей Есипенко лишился шансов на победу в турнире претендентов на Кипре.

В турнире претендентов лидирует Жавохир Синдаров из Узбекистана, опережая Аниша Гири из Нидерландов. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.

Ранее Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира по шахматам.\

Между тем Сергей Карякин выбыл из списков FIDE всего через 48 часов после своего возвращения в топ-10.