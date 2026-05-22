Уголовные дела завели из-за подозрительных уколов воспитанникам детсада в Туве
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств неправомерных действий в отношении малолетних воспитанников дошкольного образовательного учреждения в Кызыле, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье «Халатность», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Между тем в региональном управлении МВД пояснили, что возбуждено еще одно дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает ТАСС.
По предварительным данным этого ведомства, 18 мая четверым детям утром неустановленное лицо сделало уколы в области ягодиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тувинские полицейские начали проверку жалоб родителей на подозрительные уколы детям. Мэрия Кызыла уволила воспитателя и помощника воспитателя этого детского сада после служебной проверки.