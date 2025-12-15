Песков поприветствовал возвращение российского флага на турниры FIDE

Tекст: Катерина Туманова

«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что считает самым верным шагом к деполитизации спорта, особенно в шахматах, и выразил надежду, что решение FIDE останется неизменным.

По его словам, любые иные трактовки итогов честного голосования вызовут разочарование в России.

Напомним, генассамблея FIDE состоялась 14 декабря в онлайн-формате: за отмену ограничений выступил 61 делегат, против – 51. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом, но глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.