Песков поприветствовал возвращение российского флага на турниры FIDE
Решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в пользу допуска российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном в Москве одобряют и приветствуют, заявил пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования», – приводит его слова ТАСС.
Песков подчеркнул, что считает самым верным шагом к деполитизации спорта, особенно в шахматах, и выразил надежду, что решение FIDE останется неизменным.
По его словам, любые иные трактовки итогов честного голосования вызовут разочарование в России.
Напомним, генассамблея FIDE состоялась 14 декабря в онлайн-формате: за отмену ограничений выступил 61 делегат, против – 51. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом, но глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.