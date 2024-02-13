Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
В Москве осудили насиловавшего своих детей американца
Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении 65-летнего гражданина США Дэвида Томаса Барнса, он признан виновным в сексуальном насилии над собственными детьми.
Суд признал вину американца в трех эпизодах насилия над своими детьми и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.
Уголовное дело в отношении Барнса было возбуждено после заявления его экс-супруги. По версии стороны обвинения, в период с 2014 по 2018 годы мужчина насиловал приехавших к нему в гости в Техас сыновей, которым не было и шести лет. В России Барнс лишен родительских прав, но в США имеет статус опекуна. Он отрицает все обвинения.
Барнса арестовали в 2022 году, когда он приехал в Россию по туристической визе.
В 2022 году в Челябинске осудили годами насиловавшего падчериц отчима.