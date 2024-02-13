В Москве осудили насиловавшего своих детей американца

Tекст: Валерия Городецкая

Суд признал вину американца в трех эпизодах насилия над своими детьми и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Барнса было возбуждено после заявления его экс-супруги. По версии стороны обвинения, в период с 2014 по 2018 годы мужчина насиловал приехавших к нему в гости в Техас сыновей, которым не было и шести лет. В России Барнс лишен родительских прав, но в США имеет статус опекуна. Он отрицает все обвинения.

Барнса арестовали в 2022 году, когда он приехал в Россию по туристической визе.

В 2022 году в Челябинске осудили годами насиловавшего падчериц отчима.