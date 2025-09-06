Женщину арестовали за попытку убийства младенца в Ленобласти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщина, оставившая новорожденную девочку в коробке возле мусоропровода в подъезде жилого дома во Всеволожске, арестована по обвинению в попытке убийства, передает РИА «Новости». Ей предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ст.106 УК РФ, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года.

По данным следствия, женщина 1987 года рождения, ранее судимая за убийство своего ребенка, оставила новорожденную дочь в коробке у мусоропровода в подъезде дома на улице Ленинградской. Новорожденную обнаружили прохожие, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Младенец сейчас находится в медицинском учреждении.

