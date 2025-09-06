В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
Женщину арестовали за попытку убийства младенца в Ленобласти
В Ленинградской области арестовали женщину, которую обвинили в попытке убийства новорожденной дочери, найденной у мусоропровода в коробке.
Женщина, оставившая новорожденную девочку в коробке возле мусоропровода в подъезде жилого дома во Всеволожске, арестована по обвинению в попытке убийства, передает РИА «Новости». Ей предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ст.106 УК РФ, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года.
По данным следствия, женщина 1987 года рождения, ранее судимая за убийство своего ребенка, оставила новорожденную дочь в коробке у мусоропровода в подъезде дома на улице Ленинградской. Новорожденную обнаружили прохожие, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы.
Младенец сейчас находится в медицинском учреждении.
