Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Житель Брянской области погиб из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели мирного жителя Жуковского района в результате детонации сброшенной с украинского беспилотника взрывчатки.
«В Жуковском районе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа, погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным погибшего», – написал Ковальчук в Max. Он пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Глава региона отметил, что участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью БПЛА в полях, лесах и на лесных дорогах.
По его словам, такие устройства представляют собой тубус с акселерометром и датчиком магнитного поля. Они включаются при падении и могут срабатывать при прикосновении или бесконтактно на металлические предметы в радиусе до одного метра.
Ковальчук призвал местных жителей отказаться от походов в лес вблизи зоны проведения спецоперации на Украине.
Он также попросил объяснить детям и пожилым родственникам опасность незнакомых предметов, не приближаться к ним при обнаружении и сообщать о находках в экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье человек погиб в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область.
В субботу украинские беспилотники повредили железнодорожный мост в регионе.
В пятницу мирный житель получил ранения при ударе БПЛА.