Певец Shaman объяснил блокировку канала на YouTube

ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.17 комментариев
По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.
«Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.
Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».
В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.
Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу
По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».
Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.
По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.
Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.
Энтомолог Гниненко дал инструкцию по правильному удалению осиных гнезд
«Если вы где-то обнаружили осиное гнездо, то самое хорошее – это к нему не лезть, даже если оно на балконе. Если ос не тревожить, то они сами не нападут. Но человеческое любопытство они могут расценить как агрессию, а свое жилище осы тщательно охраняют. Поэтому гнездо лучше удалить, особенно если есть вероятность, что к нему из интереса полезет ребенок», – говорит Гниненко.
Для того чтобы избавиться от гнезда, энтомолог рекомендует вызвать специалистов. Во-первых, его удаление без специальной защиты, особенно если гнездо жилое, небезопасно. Во-вторых, действия непрофессионала могут только разозлить насекомых и спровоцировать нападение роя ос.
«Никаких мер борьбы в виде приманок, каких-то ловушек в виде бутылок с пивом и так далее не нужно применять – все это неэффективно против целого роя. Самое действенное – снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», – считает энтомолог.
Он предупреждает, что опрыскивать гнезда пестицидами тоже бесполезно. Дело в том, что отрава попадает лишь на верхний слой улья, а это не убьет, а только рассердит ос. Также собеседник отмечает, что иногда люди пытаются поджечь гнездо, но в домашних условиях это опасно, поэтому делать так не следует.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что борьбу с осами внутри и снаружи помещения можно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров.
Советник главы ДНР Гагин: Тактический успех в районе Часового Яра говорит о проломе обороны ВСУ
По словам Гагина, все последнее время за этот участок в восточной части Часова Яра шли серьезные бои. «Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», – приводит РИА «Новости» слова советника.
Напомним, накануне российские войска освободили район «Новый» в городе Часов Яр.
Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей
«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.
Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.
«Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.
Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.
Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
По словам Антонова, администрация США продолжает курс на войну и питает иллюзорные надежды на стратегическую победу над Россией. При этом предложения президента России о путях остановки конфликта и достижении мира продолжают отвергаться, передает ТАСС.
Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины и приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Он также назвал бесперспективным проект накачки вооружениями «агонизирующего режима Зеленского», который поощряет киевских террористов к совершению новых преступлений.
Напомним, президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь.
Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки данных
Ранее адвокат сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. Попова обвинили в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), передает РИА «Новости».
Буйновский сообщил, что подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина «с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, поскольку попали секретные документы в открытый доступ, либо же это шпионаж».
Напомним, в середине июня адвокаты арестованного генерала Попова попросили отправить его в зону СВО.
Спикер МИД Захарова: ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом из-за приостановки участия России
«Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога», – передает ТАСС ее слова.
Дипломат отметила, что с приостановкой участия делегации из России организация рискует стать политическим рудиментом.
Накануне Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ.
Городилова задержали в Рязани и доставили в Москву. Там его передали в Главное военное следственное управление СК России. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Известно, что в 2023 году Городилова включили в санкционные списки людей, которым запрещен въезд в США. Его фамилия упоминалась в публикациях иностранных СМИ о «военных преступлениях, совершенных на Украине». Министерство обороны России категорически отрицает эти обвинения.
Напомним, на прошлой неделе ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники в Коми.
Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.
ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.
Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.
Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.
Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.
Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.
По информации Telegram-канала «Военная хроника», в этом районе возможно впервые был применен боеприпас ФАБ-3000, передает URA.ru.
«По предварительным данным, возможно, в казармы, расположенные в этой зоне, впервые попал ФАБ-3000», – сообщают авторы канала.
Уточняется, что приземление было настолько мощным, что фундамент соседних строений начал трескаться. По информации «Военной хроники», Красный Лиман является базой для нескольких украинских подразделений, защищающих Часов Яр и Тернов.
Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.
Эксперт Духовников дал рекомендации по охлаждению помещения, если нет кондиционера
«Нам, россиянам, следует обращать внимание на опыт спасения от жары в странах, где столбик термометра поднимается гораздо выше, чем в России», – говорит Духовников. И если в нашей стране, например, в Центральном федеральном округе, жара – явление периодическое, то в странах Африки, арабских странах, Израиле она продолжительная, а температура может достигать и 50 градусов.
«Я работал в Израиле, и глядя на местных, мочил одежду и клал ее в морозилку, чтобы она там остывала. Как только одежда становилась холодной, я ее надевал на себя. Хватает такого охлаждения на полчаса или даже минут на 40. Как раз этого времени хватает, чтобы успела остыть одежда на замену. Поэтому, если в доме или квартире нет кондиционера, то такой способ может помочь перенести жару», – говорит собеседник.
Также к полудню и до самого спада жары важно занавешивать окна шторами, желательно плотными. Окна, выходящие на восток, лучше зашторивать с вечера, чтобы с утра, пока встает солнце, помещение не нагревалось и не создавалась духота.
Кроме того, специалист рекомендует наклеить на окна специальную светоотражающую пленку. В летний период лучше всего подойдет защита с максимальным уровнем отражения инфракрасного излучения. Но вместо пленки в домашних условиях можно использовать и обычную фольгу. Ее крепят на окнах скотчем так, чтобы фольга закрывала окно полностью или на три четверти.
«Ну и хорошей заменой кондиционера, конечно, является вентилятор. Сейчас существуют самые разные, и даже с подачей воды: она распыляется, и в комнате становится свежее, ощущается прохлада. Можно также периодически увлажнять воздух вручную, используя пульверизатор. А перед вентилятором эффективно еще ставить емкость с водой и льдом, холодные пары будут распыляться по всей комнате», – советует Духовников.
Также эксперт напомнил, что в жаркую погоду необходимо пить больше воды, по возможности носить дышащую одежду, желательно из натуральных тканей, а выходя на улицу, не пренебрегать головным убором.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве за неделю дважды был побит рекорд температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что жара в столице, согласно прогнозам, спадет к пятнице.
«Минпромторг актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также моделями «Газель» и «Соболь», – передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение.
Напомним, в начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин настоятельно попросил депутатов из Ингушетии, Амурской и Калининградской области использовать в работе автомобили отечественных марок.
По данным правозащитников, это самая большая палестинская территория, которая была признана государственной землей Израиля за последние 30 лет, передает РИА «Новости».
Известно, что с начала 2024 года Израиль уже объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями. Правозащитники отмечают, что такая практика является одним из основных методов, с помощью которого Тель-Авив стремится утвердить контроль над участками на оккупированных территориях.
Напомним, в середине июне министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур раскрыл ежедневный ущерб из-за операции Израиля.