Подразделения ВС РФ взяли под контроль направления снабжения под Купянском

Tекст: Евгения Караваева

Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.