  • Новость часаВойска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    «Нет на свете выше звания, чем Рабочий Человек». Как Путин изменил шкалу ценностей
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    Украина начала переговоры о поставках газа из Азербайджана
    Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    2 комментария
    18 августа 2025, 20:17 • Новости дня

    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области

    Подразделения ВС РФ взяли под контроль направления снабжения под Купянском

    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные проводят окружение Купянска, контролируя ключевые пути снабжения украинской армии и постепенно продвигаясь в условиях сильных укреплений врага, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

    Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

    По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

    Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.

    18 августа 2025, 02:50 • Новости дня
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    @ SOCAR/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, горят терминалы азербайджанской компании SOCAR, сообщают украинские СМИ.

    В Одессе загорелось здание «Новой почты» и терминалы азербайджанской компании SOCAR, пишут украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

    «Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», – сообщают «Военкоры Русской весны», публикуя соответствующие кадры.

    В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявлял об авиаударах России по нефтехранилищу азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, задействованным в транспортировке азербайджанского газа на Украину. СМИ сообщали, что под удар попала одесская нефтебаза SOCAR, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий заявил, что страна заключила первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine. Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, указывал, что SOCAR «часто выступает в качестве трейдера, который продает не только добытый на территории Азербайджана газ, но и любой другой газ».

    Комментарии (27)
    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 14:33 • Новости дня
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    @ melikov05

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе и был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, следует из сообщения в Telegram-канале Меликова.

    Глава Дагестана сообщил, что ситуация с самого начала была под его контролем. Одной из главных задач была быстрая и максимально безопасная госпитализация пострадавшего.

    «Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны… Состояние генерала они (врачи) оценивают как тяжелое, но стабильное», – отметил Меликов.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

    Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 01:47 • Новости дня
    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании

    Полянский: При урегулировании надо учитывать мнение граждан Украины в России

    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании украинского кризиса нельзя игнорировать интересы миллионов украинских граждан, покинувших Украину и получивших убежище в России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    По словам Полянского, эти люди рассчитывают быть признаны русскоговорящими, сохранить веру в канонической православной церкви и избежать притеснений со стороны властей Украины. Он отметил, что выбор этих украинцев должен уважаться при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что будущие гарантии безопасности должны учитываться не только для Киева, но и для России.

    Комментарии (8)
    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    Комментарии (11)
    18 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    Комментарии (6)
    18 августа 2025, 06:16 • Новости дня
    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий

    Макрон: Киев может признать потерю территорий в результате боевых действий

    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может согласиться на признание «потери территорий», не признавая суверенитет «другого государства» над ними, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он уточнил, что речь не идет о признании этих территорий под суверенитетом другого государства, а о фактической потере в результате боевых действий. Макрон подчеркнул, что подобный подход не противоречит международному праву.

    По его мнению, признание утраты территорий со стороны Киева возможно, если Украина получит гарантии безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Киев отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска под Константиновкой уничтожили бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли значительные потери противнику.

    Командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Константиновского направления из-за полной потери боеспособности бригады.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на нескольких направлениях, включая Константиновку, Родинское, Белицкое и районы Красноармейска.

    ВСУ не успели укрепить оборону под Константиновкой из-за наступления России.

    Бойцы Южной группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно, или продолжить воевать, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что Украине не сможет вернуть «отданный Обамой» Крым и вступить в НАТО.

    Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», или же Киев «может продолжить воевать», передает РИА «Новости».

    «Вспомните, как все началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп также обратил внимание на предстоящий визит большого числа европейских лидеров в Белый дом и назвал это «большим днем» для резиденции президента США. По словам президента, подобного посещения европейскими лидерами ранее не было.

    Он добавил, что американские СМИ будут выдавать событие за неудачу для него, однако подчеркнул, что считает это большой честью для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Зеленский отверг предложение США.

    Комментарии (12)
    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 12:08 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ у Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогли прорвать линию обороны украинской армии у города Купянска, сообщил источник в российских силовых структурах в понедельник.

    Бойцы 1-й танковой армии активно продвигаются вперед в этом районе, сказал собеседник ТАСС.

    Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии совместно с 12-м танковым полком смогли преодолеть укрепленную линию обороны ВСУ около населенного пункта Боровая.

    Подразделения применили комбинированный огонь по опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса противника.

    В результате операции противник потерял значительное количество техники и личного состава, остатки украинских подразделений отошли в район переправы через реку Оскол.

    Ранее в августе подполье сообщало, что ВСУ вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 06:00 • Новости дня
    Захарова обвинила Макрона в «низком вранье» о России и Украине

    Захарова: Париж ничего не сделал для реализации Минских соглашений

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы предлагает Украине капитуляцию вместо мирного урегулирования.

    Соответствующее заявление Макрон сделал в интервью Le Figaro. «Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» – заявила Захарова в Telegram.

    По словам Захаровой, французские политики, напротив, подталкивали Киев к государственному перевороту и подрыву безопасности. «Что сделал Париж для реализации мирных Минских соглашений? Ничего», – заявила она.

    Она напомнила о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который признал, что Минские соглашения использовались Киевом для наращивания боеспособности.

    Захарова заявила, что именно западные деятели, включая Макрона, внушали Украине мысль о победе над Россией, прекрасно понимая невозможность такого исхода, поставляли Киеву вооружение и подталкивали к продолжению конфликта. «Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о «победе на поле боя», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии. Олланд отметил, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, Западу была нужна передышка.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    Комментарии (2)
    Главное
    Сийярто напомнил Киеву об энергетической зависимости от Венгрии
    Путин назначил Любинского замглавы МИД
    ХАМАС согласилось освободить половину заложников
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика на отзыв мандата
    Трамп пообещал запретить голосование по почте
    Swatch отозвала оскорбившую китайцев рекламу

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации