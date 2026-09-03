Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин: При запуске нового инвестцикла нужно действовать спокойно и ритмично
Владимир Путин призвал к спокойствию при запуске нового инвестцикла
Президент России Владимир Путин призвал к спокойным и размеренным действиям при запуске нового инвестиционного цикла в стране.
Президент России Владимир Путин указал на необходимость спокойных и ритмичных действий при запуске нового инвестиционного цикла в стране, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства ответил на вопрос о потенциале российского фондового рынка как источника инвестиций.
«Рывки – это вообще неплохо, но нам нужно действовать спокойно, ритмично. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком состоянии находится российский фондовый рынок», – подчеркнул Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.
В августе глава государства сообщил о росте вложений в основной капитал на 40% за пять лет.
На Восточном экономическом форуме российский лидер обозначил создание условий для частных инвестиций главной целью властей.