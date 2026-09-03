Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин предупредил желающих навредить России о последствиях
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о необходимости полной готовности страны к любым вызовам для сдерживания потенциальных угроз.
Россия обязана сохранять высокий уровень готовности к любым сценариям, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул важность такой позиции.
«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», – заявил Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к поиску взаимных компромиссов.
Месяцем ранее глава государства сообщил о способности властей и общества дать решительный отпор любым враждебным шагам.
В июне российский лидер подчеркнул способность государства оперативно ответить на внешние и внутренние угрозы.