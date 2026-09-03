Путин заявил о создании экосистемы поддержки креативных индустрий в ДФО

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил о планах по созданию экосистемы для развития креативных индустрий, передает РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря внедрению мастер-планов в дальневосточных и арктических городах активно развиваются такие направления, как мультипликация, кинематограф, ювелирное дело и традиционные ремесла.

«Мы будем помогать креативным индустриям Дальнего Востока и Арктики масштабировать свои начинания. Для этого сформируем целую экосистему поддержки, включая производственные помещения, финансовые инструменты, каналы сотрудничества с иностранными партнерами и платформы для межкультурного диалога, например, такие, как «Душа России», – подчеркнул глава государства.

Президент также напомнил об успешной работе креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Подобные объекты, по его словам, уже строятся в Улан-Удэ, Благовещенске и Владивостоке. «Речь о точках притяжения небольшого, но очень перспективного бизнеса», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России обозначил необходимость кардинального увеличения инвестиций в дальневосточные креативные проекты.

Особый правовой режим для ускоренной обкатки новых технологий заработает на Дальнем Востоке с 2027 года.

Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года.