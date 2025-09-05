Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин заявил о росте рождаемости детей на Дальнем Востоке
Путин: Чем больше детей в России – тем лучше
Во время пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке президент Владимир Путин отметил, что рождаемость третьих и последующих детей на Дальнем Востоке превышает средний показатель по стране на 25%.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что в стране женщины все чаще рожают детей после 35 лет, передает РИА «Новости».
«Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», – заявил глава государства.
Путин также подчеркнул, что рождаемость третьих и последующих детей на Дальнем Востоке примерно на 25% выше, чем в среднем по России. По его словам, это важный показатель для развития региона и страны в целом.
Восточный экономический форум проходит на кампусе Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что родители семерых детей действительно являются по-настоящему богатыми.