Путин заявил о росте рождаемости детей на Дальнем Востоке

Путин: Чем больше детей в России – тем лучше

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что в стране женщины все чаще рожают детей после 35 лет, передает РИА «Новости».

«Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», – заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что рождаемость третьих и последующих детей на Дальнем Востоке примерно на 25% выше, чем в среднем по России. По его словам, это важный показатель для развития региона и страны в целом.

Восточный экономический форум проходит на кампусе Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что родители семерых детей действительно являются по-настоящему богатыми.