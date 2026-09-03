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    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    3 сентября 2026, 10:15 • Новости дня

    WSJ: Трамп задумался об объявлении конца операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американский президент Дональд Трамп в частных беседах с советниками рассматривает возможность официального завершения операции против Ирана, считая эту идею привлекательной, отмечают СМИ.

    Президент США Дональд Трамп в частном порядке обдумывает завершение операции против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal.

    «За закрытыми дверьми Трамп обсуждает с ведущими помощниками, не объявить ли войну с Ираном оконченной… Трамп говорил, что эта идея ему больше нравится», – отмечает издание.

    Американский лидер убежден, что из-за экономического давления иранские власти будут вынуждены либо свернуть свою ядерную программу, либо потерпят крах. При этом советники предупреждают главу государства о возможных политических рисках. Они опасаются, что усиление напряженности может навредить республиканцам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах.

    Однако сам Трамп утверждает, что не учитывает электоральные последствия при принятии решений о военных действиях. Ранее он объявил о старте экономической кампании против Ирана, назвав ее беспрецедентной изоляцией, и призвал союзников поддержать Вашингтон. По данным CNN, США сменили курс с военной операции, начатой в феврале 2026 года, на стратегию постепенного экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле американский лидер объявил об отмене режима прекращения огня.

    В августе иранские власти подготовили сценарии для противодействия экономической войне.

    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    2 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа

    Reuters сообщило об использовании судов китайской компании COSCO для разведки

    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная судоходная компания КНР скрытно оснащает свои торговые суда оборудованием для перехвата военных сигналов у берегов западных и азиатских стран, сообщает Reuters.

    Китайская государственная судоходная компания COSCO на протяжении десятилетий использует свои торговые суда для сбора радиоэлектронной разведки у берегов Северной Америки, Европы и Азии, передает агентство Reuters.

    Информацию предоставили два неназванных чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

    «Официальные лица, говорившие на условиях анонимности для обсуждения американской оценки китайской программы, заявили, что COSCO имеет многолетнее партнерство по сбору разведывательных данных с Пекином», – говорится в публикации. По словам источников, передовое оборудование на борту судов предназначено для сбора информации о военных технологиях связи и разработках в области шифрования.

    Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Эксперты отмечают, что системы радиоэлектронной разведки могут быть скрыты на современных коммерческих судах, которые оснащены множеством антенн. Собранные данные могут записываться или передаваться в режиме реального времени.

    Закон о национальной разведке Китая 2017 года обязывает все организации и граждан страны поддерживать государственную разведывательную деятельность. В январе 2025 года Пентагон внес COSCO в список компаний, связанных с китайскими вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская контрразведка зафиксировала использование морских животных для шпионажа.

    Судоходная компания COSCO Shipping приостановила бронирования на перевозки в страны Ближнего Востока. Два крупных контейнеровоза этого предприятия пересекли Ормузский пролив.

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    2 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в четырех странах

    Иран ответил на американскую атаку ударами по базам в четырех странах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке в качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию.

    Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана отмечается, что действия стали ответом на американскую атаку на свадьбу в Иране, в результате которой погибли несколько человек и десятки получили ранения.

    «В ответ на это преступление сегодня храбрые воины сухопутных сил КСИР параллельно с атаками на американские базы в Иордании, Эрбиле и Бахрейне осуществили атаку с применением ракет и БПЛА по штабу и месторасположению американского командующего базой Али ас-Салем», – говорится в сообщении. По данным КСИР, в результате этих ударов есть погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Корпус стражей исламской революции ударил по американским силам на двух базах в Иордании. Месяцем ранее иранские вооруженные силы уничтожили три истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак.

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    31 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Министр Никитин сообщил о подготовке контракта по коридору «Север – Юг»

    Никитин: Россия и Иран готовят контракт на строительство коридора «Север – Юг»

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Иран возобновили работы по проекту создания железнодорожной ветки Решт – Астара, которая завершит формирование транспортного коридора «Север – Юг», сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Россия и Иран активно готовят исполнительный контракт по строительству железнодорожной ветки Решт – Астара, передает РИА «Новости».

    Этот маршрут станет последним звеном международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в июне 2026 года в Иране возобновились инженерные изыскания после перерыва, вызванного военной обстановкой. Иранская сторона уже выкупила участки земли протяженностью 125 км под будущее строительство.

    «Сейчас согласованы требования к геологическим исследованиям и субподрядчику, идет активная подготовка исполнительного контракта. Да, подписание контракта, которое мы планировали на 1 апреля 2026 года, сдвинулось по срокам, но переговоры продолжаются, и мы оцениваем их положительно», – рассказал министр в преддверии ВЭФ.

    Никитин добавил, что до официального подписания документа называть точные сроки завершения работ рано. Соглашение о достройке участка общей стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года. Из этой суммы 1,3 млрд евро составляет российский кредит.

    Коридор «Север – Юг» протяженностью 7,2 тыс. километров соединяет Петербург и индийский порт Мумбаи. Маршрут служит альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Ветка Решт – Астара необходима для полноценного функционирования западного направления коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в скором развитии проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в реализации этого маршрута.

    Иран передал российскому подрядчику 125 км земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара.

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    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    1 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.

    Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.

    «Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.

    Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.

    Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.

    Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.

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    31 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков заявил о негативном сценарии развития ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана развивается по негативному сценарию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют новые всплески эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечая негативное развитие событий вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, Москва видит новые всплески эскалации в зоне конфликта, отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Западной Азии.

    Официальный Тегеран пообещал не атаковать отказавшие Вашингтону в военной инфраструктуре страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности.

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    1 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Тегерана в условиях жесткого давления и санкций со стороны Соединенных Штатов.

    Пезешкиан выразил признательность Москве за поддержку в условиях напряженности в отношениях с Вашингтоном, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоялась в Бишкеке в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества.

    «Я хочу сказать большое спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами… Мы благодарим вас за вашу позицию во время войны, во время конфликта, во время санкций США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – подчеркнул иранский президент в ходе беседы с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран и США заключили меморандум для прекращения войны.

    В апреле лидеры России и Ирана по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

    В марте Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

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    1 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отметил популярность российского образования среди иранцев

    Путин: Среди иранской молодежи растет интерес к российскому образованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

    Глава государства обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования с иранским коллегой, передает РИА «Новости».

    «Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учится в России», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в 2025-2026 учебном году количество обучающихся из исламской республики приблизилось к 10 тыс. человек. При этом 702 студента получают высшее образование за счет средств федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Ирана провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Министерство науки и высшего образования увеличило количество грантов для обучения иностранных граждан до трех тысяч.

    Учащиеся из других стран получили возможность оформления разрешения на временное проживание на период очного обучения в государственных вузах.

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    31 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США

    Ирак не согласился оставить у себя часть коалиции США после 30 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    Багдад ответил отказом на предложение сохранить присутствие иностранных военных подразделений после утвержденной даты окончательного вывода войск.

    Власти Ирака отвергли идею оставить часть сил международной коалиции во главе с США после 30 сентября, передает ТАСС.

    Именно на эту дату намечен вывод всех иностранных войск с территории арабской республики.

    «Премьер-министр Али аз-Зейди отклонил предложение о сохранении в стране части сил международной коалиции после 30 сентября», – заявил пресс-секретарь кабинета министров Ирака Хейдар аль-Абуди. Он не стал уточнять, кто именно выступил с подобной инициативой.

    Еще в начале июля аз-Зейди сообщал, что миссия коалиции завершится в конце сентября 2026 года. Тогда премьер-министр отмечал способность иракских сил самостоятельно обеспечивать защиту государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США с союзниками решили завершить военную миссию коалиционных сил в Ираке.

    В прошлом году крупные колонны американских военных покинули базу Айн-аль-Асад на западе страны.

    В начале этого года полный контроль над этим объектом перешел к иракской армии.

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    1 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Ирана на саммите ШОС

    Путин и президент Ирана Пезешкиан встретились на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции «Ала-Арча» после завершения основной программы саммита ШОС, передает РИА «Новости». Путин прибыл в Киргизию в понедельник для участия в международном мероприятии, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.

    В состав российской делегации вошли ключевые чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, зампреда правительства Алексея Оверчука и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также присутствовали главы Минтранса и Минэнерго Андрей Никитин и Сергей Цивилев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и другие официальные лица.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в декабре прошлого года в Туркмении. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, диалог в Бишкеке особенно актуален на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал переговоры глав государств на полях саммита.

    Перед началом мероприятия президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о готовности дать решительный отпор любой агрессии.

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    1 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о солидарности россиян с народом Ирана

    Путин: Россияне солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает Тегеран в борьбе за национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите ШОС в Киргизии.

    «В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Российский лидер добавил, что Москва старается оказывать иранской стороне необходимую помощь в текущей тяжелой ситуации. По его словам, страны уже обсуждали этот вопрос, и Россия поставляет партнерам нужные товары.

    Напомним, Кремль анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Перед началом этого мероприятия Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Ирана дать решительный отпор американской агрессии.

    Ранее иранский лидер на русском языке поблагодарил руководство и граждан России за вдохновляющую поддержку.

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