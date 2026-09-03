3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин заявил о необходимости развития новых видов энергетики
Путин призвал развивать гидрогенерацию, солнечную, ветровую и атомную энергетику
Президент России Владимир Путин указал на необходимость активного развития новых видов генерации энергии, включая солнечные, ветровые и атомные станции.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул важность создания новых генерирующих мощностей, передает РИА «Новости».
«А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач, очень много, нужно создавать новую генерацию», – сказал глава государства.
Российский лидер отметил необходимость развития гидрогенерации, солнечной и ветровой энергетики. По его словам, также важно строить атомные станции, включая как крупные блоки, так и объекты малой мощности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России отметил уникальность отечественных малых атомных электростанций.
В августе глава государства анонсировал расширение географии размещения современных энергоблоков на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В прошлом году российский лидер поручил проработать проекты возведения крупных гидроэнергетических объектов в дальневосточном регионе.