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Путин заявил о планах построить новые АЭС в России
В России планируется расширить географию размещения современных атомных энергоблоков, которые обеспечат регионы доступной и чистой электроэнергией, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных станций в России, передает РИА «Новости». Новые объекты появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития атомной энергетики.
По словам президента, эти меры направлены на укрепление инфраструктурной базы. Это позволит обеспечить долгосрочное развитие регионов и территорий страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства ранее предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.
Российский лидер также заявил о лидерстве страны в мировой атомной энергетике.
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