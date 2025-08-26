Стало известно о выводе американских войск с базы Айн-аль-Асад в Ираке

Глава племенного клана ас-Самармад: Силы США покидают базу Айн-аль-Асад в Ираке

Tекст: Антон Антонов

«В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад», – приводит его слова РИА «Новости».

Ас-Самармад сообщил, что перемещение идет большими колоннами в сторону пограничного перехода Аль-Валид с Сирией. Войска уходят по дороге через пустыню к западу от базы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирака Абдель Латиф Рашид заявил, что американские военные завершат свою миссию в стране к концу 2025 года. США и их союзники решили закончить военную миссию глобальной коалиции в Ираке и начать переходный период в сентябре. Вашингтон подчеркнул, что «не выводят войска из Ирака», но присутствие коалиционных сил в ряде районов страны будет прекращено.

Ожидается, что пребывание коалиции должно завершиться к сентябрю, а второй ее этап – к сентябрю 2026 года. Однако СМИ заявили, что США решили ускорить процесс.



