МИД Ирана обвинил США в триллионном экологическом ущербе

Иран связал экологический ущерб Персидского залива с действиями США

Tекст: Денис Тельманов

Предполагаемая оценка ущерба окружающей среде Персидского и Оманского заливов в триллионы долларов складывалась в результате действий США в регионе за последние пятьдесят лет, а не из-за недавних боевых операций, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что речь идет о длительном воздействии американского военного присутствия.

Поводом для разъяснений стала его запись в соцсети о нефтяном загрязнении у берегов иранского острова Кешм, предположительно вызванном инцидентом с иностранным балкером.

В ней Багаи допускал, что ущерб прибрежным водам Ирана может достигнуть триллионов долларов, и ставил вопрос об ответственности США и их союзников за военную активность в регионе.

На брифинге, который транслировало иранское телевидение, представитель МИД заявил: «Нанесенный окружающей среде Персидского и Оманского заливов ущерб не ограничивается последними шестью месяцами или годом, а военного присутствия США и их союзников, с которым столкнулся наш регион в течение последних пяти десятилетий».

По его словам, это постоянное присутствие с использованием новейших вооружений, проведением маневров и боевых действий нанесло «колоссальный ущерб, оценивающийся в триллионы долларов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США и Израиль в нефтяном загрязнении побережья острова Кешм после их атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил о масштабном загрязнении вод Персидского залива и Оманского моря и оценил ущерб прибрежным районам Ирана в триллионы долларов.

Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а эскалация конфликта привела к фактической блокировке Ормузского пролива.