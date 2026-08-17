Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
МИД Ирана обвинил США в триллионном экологическом ущербе
Иран связал экологический ущерб Персидского залива с действиями США
Иранский МИД объяснил, что оценка экологического вреда в триллионы долларов относится к полувековой военной активности США в районе Персидского и Оманского заливов.
Предполагаемая оценка ущерба окружающей среде Персидского и Оманского заливов в триллионы долларов складывалась в результате действий США в регионе за последние пятьдесят лет, а не из-за недавних боевых операций, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что речь идет о длительном воздействии американского военного присутствия.
Поводом для разъяснений стала его запись в соцсети о нефтяном загрязнении у берегов иранского острова Кешм, предположительно вызванном инцидентом с иностранным балкером.
В ней Багаи допускал, что ущерб прибрежным водам Ирана может достигнуть триллионов долларов, и ставил вопрос об ответственности США и их союзников за военную активность в регионе.
На брифинге, который транслировало иранское телевидение, представитель МИД заявил: «Нанесенный окружающей среде Персидского и Оманского заливов ущерб не ограничивается последними шестью месяцами или годом, а военного присутствия США и их союзников, с которым столкнулся наш регион в течение последних пяти десятилетий».
По его словам, это постоянное присутствие с использованием новейших вооружений, проведением маневров и боевых действий нанесло «колоссальный ущерб, оценивающийся в триллионы долларов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США и Израиль в нефтяном загрязнении побережья острова Кешм после их атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.
Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил о масштабном загрязнении вод Персидского залива и Оманского моря и оценил ущерб прибрежным районам Ирана в триллионы долларов.
Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а эскалация конфликта привела к фактической блокировке Ормузского пролива.