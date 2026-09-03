3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин оценил работу правительства и ЦБ фразой из мифологии
Путин заявил об успешном прохождении властями между Сциллой и Харибдой
Президент России Владимир Путин позитивно оценил совместную работу правительства и Центрального банка по проведению макроэкономической политики в текущих условиях.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства высоко оценил макроэкономическую политику властей, передает РИА «Новости».
По его словам, профильным ведомствам удается соблюдать необходимый баланс.
«Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой», – заявил Владимир Путин участникам мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства призвал пройти между Сциллой и Харибдой ради сбалансированного развития экономических центров.
В июне российский лидер назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой.
В прошлом году на Восточном экономическом форуме президент отметил профессионализм действий правительства и Центрального банка.