Артиллеристы России уничтожили вражеские пункты управления беспилотниками

Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию

Ветеран СВО: Украина слухами пытается оправдать свою рабскую мобилизацию

«В планах нашего противника повысить тревожность в обществе. Поэтому вбросы по теме мобилизации идут с постоянной регулярностью. Причем логика у противника примерно такая: если мобилизация на Украине проходит, ну вот, значит, и Россия ответит примерно тем же. Сегодня президент Владимир Путин в очередной раз прямо и недвусмысленно сказал, что у России нет необходимости проводить мобилизацию. И будет именно так, как сказал верховный главнокомандующий», – сказал Афанасьев.

«Украинская мобилизация принудительная, там, как рабов, людей тащат на фронт и уже даже никто не пытается делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Уже говорят о возможной мобилизации женщин на Украине. Ну то есть они делают все, что можно, чтобы как-то себя оправдать. И поэтому они говорят, что и у нас такое будет», – поясняет он.



В России, подчеркнул ветеран, желающие поступить на военную службу люди заключают контракты или идут добровольцами, и этого числа достаточно для продолжения наступательных действий на линии боевого соприкосновения. «Причем у нас есть время, чтобы их готовить, в том числе к использованию сложной техники. Потому что в большей степени сейчас приходит новая техника. Сейчас скорее эпоха «мобилизации дронов» и искусственного интеллекта. Применение их в боевых условиях – вот это ключевой момент на сегодняшний день», – отметил Афанасьев.

На Украине же, по его словам, совсем другой посыл: там тоталитарное авторитарное государство, где в людях воспитывается тотальное подчинение. Для этого как раз мобилизацией нагнетается страх в обществе.

«Мы видим, какие задачи ставит войскам наш президент. Мы видим результаты действий нашей армии. Соответственно, все у нас прозрачно. Общество может видеть, что мобилизации не будет, а все остальное – это слухи», – подчеркнул Афанасьев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации информационной атакой противника накануне выборов в Госдуму. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России и достаточности контрактников для ведения боевых действий. Российские власти отвергли обвинения Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России, назвав их лживой провокацией на фоне обсуждения в Раде «радикальных» мер по мобилизации на Украине.