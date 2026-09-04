Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Артиллеристы России уничтожили вражеские пункты управления беспилотниками
ВС России уничтожили пункты управления украинскими БПЛА на двух направлениях
Расчеты тяжелых самоходных артиллерийских установок поразили позиции операторов дронов, нанеся точные удары по объектам противника, сообщает Минобороны.
Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ликвидировали вражеский пункт управления беспилотниками на Днепропетровском направлении, сообщает Минобороны.
Для выполнения этой боевой задачи бойцы использовали самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С».
Одновременно с этим артиллеристы группировки «Север» также нанесли огневое поражение противнику. Боевые расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» отработали по еще одному пункту управления ударными дронами украинских вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты САУ «Гиацинт-С» ликвидировали командные центры управления дронами в Днепропетровской области.
В конце августа артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили аналогичный объект противника снарядами системы «Ураган».
Военнослужащие группировки «Север» в Харьковской и Сумской областях вскрыли пункты управления БПЛА украинских войск.