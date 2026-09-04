Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Запашный в шутку назвал исторической встречу тигра с Путиным
Запашный назвал встречу тигра с Путиным историческим событием
Народный артист России Эдгард Запашный с юмором прокомментировал неожиданную встречу президента Владимира Путина с диким хищником во время поездки по лесам Приморского края.
Глава государства поделился впечатлениями от недавней поездки по тайге на пленарной сессии Восточного экономического форума. Как передает ТАСС, дрессировщик поздравил животное с такой редкой удачей.
«Я поздравляю уссурийского тигра с тем, что он встретил нашего президента. Для тигра это историческое событие, потому что многие мечтают лично увидеть Владимира Владимировича, а тут еще он увидел его в неофициальной обстановке. Так везет не каждому тигру в мире», – заявил Эдгард Запашный.
При этом артист добавил, что столкновение с диким зверем в естественной среде обитания является крайне опасным мероприятием. Однако безопасность Владимира Путина обеспечивалась надежным транспортом и присутствием охраны, поэтому поводов для беспокойства не возникло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником в лесу.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.
Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее раскрыл правила безопасного поведения рядом с опасным зверем.