Gillette зарегистрировал товарный знак в России для новых продаж

Tекст: Катерина Туманова

Компания «Дзе Жиллетт Компани ЛЛК» зарегистрировала товарный знак Gillette Fusion в России. Заявка на регистрацию поступила в Роспатент в мае 2025 года, а окончательное решение ведомства было принято в марте текущего года, передает РИА «Новости».

Теперь под брендом Gillette компания сможет продавать на российском рынке гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей. В документах указано, что речь идет о расширении ассортимента продукции, предназначенной для мужской гигиены и ухода.

Gillette принадлежит американской компании Procter&Gamble, которая ранее ограничила инвестиции и рекламу в России, а также сократила ассортимент продукции. Теперь бренд возвращается на рынок с обновленным юридическим статусом и зарегистрированным товарным знаком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Procter & Gamble в марте 2022 года решила сократить перечень поставляемой в Россию продукции.