Ушедшая из России Henkel зарегистрировала бренд Schwarzkopf

Немецкая компания Henkel оформила права на товарный знак Schwarzkopf в Роспатенте

Tекст: Мария Иванова

Заявки на регистрацию были поданы в середине апреля 2025 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Бренд косметики для волос закреплен за фирмой «Хенкель АГ унд Ко» сразу по 14 категориям международной классификации. В перечень вошли не только химикаты и бытовые средства, но и инструменты, мебель и парикмахерские услуги.

Глава ведомства Юрий Зубов ранее объяснял стратегию иностранных корпораций. «Известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России», – отмечал чиновник. Это делается для защиты от контрафакта и сохранения репутации, даже если официальные поставки временно прекращены.

Концерн завершил продажу российских активов стоимостью 54 млрд рублей в мае 2023 года. Решение об уходе было принято весной 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом генеральный директор Henkel в мае 2025 года назвал возвращение компании на отечественный рынок весьма сомнительным.

