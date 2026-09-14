14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
ФАС возбудила 55 дел из-за завышения цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба инициировала десятки расследований на фоне роста цен на топливо, требуя от участников рынка устранить нарушения, сообщили в пресс-службе правительства.
«На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено», – говорится в сообщении на сайте правительства России.
На прошлой неделе служба инициировала 51 дело и направила 81 предупреждение участникам топливного рынка.
В конце августа вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых автозаправочных станциях.
В начале сентября ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка.
Ранее антимонопольное ведомство заподозрило подмосковную сеть автозаправок «Трасса» в необоснованном завышении стоимости бензина.