14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.58 комментариев
ЦБ назвал самый доходный инструмент на российском финрынке в августе
ЦБ: Золото обошло валюту по уровню доходности в августе
В конце лета инвестиции в золото принесли максимальную выгоду на российском финансовом рынке, показав рекордный рост в 17,4% за месяц, следует из данных Банка России.
По итогам августа золото продемонстрировало наивысшую доходность на российском финансовом рынке, достигнув показателя в 17,4% за месяц, передает ТАСС. Эти данные приводятся в свежем «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.
Вторую строчку в рейтинге прибыльности заняли банковские вклады в евро, обеспечившие инвесторам доход в 9,75%. Замкнули тройку лидеров депозиты в китайских юанях, показавшие рост на 8,17%.
Вложения в американскую валюту также принесли инвесторам прибыль. Долларовые депозиты зафиксировали доходность на уровне 7,19% по итогам месяца.
В августе биржевая стоимость золота превысила отметку в 4,6 тыс. долларов за тройскую унцию.
За предыдущие семь лет доходность этого драгоценного металла составила почти 295%.
При этом средняя ставка по трехмесячным банковским вкладам в конце лета достигла 13,76% годовых.