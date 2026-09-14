ЦБ назвал самый доходный инструмент на российском финрынке в августе

ЦБ: Золото обошло валюту по уровню доходности в августе

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам августа золото продемонстрировало наивысшую доходность на российском финансовом рынке, достигнув показателя в 17,4% за месяц, передает ТАСС. Эти данные приводятся в свежем «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

Вторую строчку в рейтинге прибыльности заняли банковские вклады в евро, обеспечившие инвесторам доход в 9,75%. Замкнули тройку лидеров депозиты в китайских юанях, показавшие рост на 8,17%.

Вложения в американскую валюту также принесли инвесторам прибыль. Долларовые депозиты зафиксировали доходность на уровне 7,19% по итогам месяца.

В августе биржевая стоимость золота превысила отметку в 4,6 тыс. долларов за тройскую унцию.

За предыдущие семь лет доходность этого драгоценного металла составила почти 295%.

При этом средняя ставка по трехмесячным банковским вкладам в конце лета достигла 13,76% годовых.