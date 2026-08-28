Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Москвич напечатал фальшивок на 100 млн рублей для обмана банкоматов
Полиция задержала восемь человек за хищение 100 млн рублей через банкоматы
Аферисты похитили у российских банков более 100 млн рублей, внося в терминалы напечатанные в столичной квартире сувенирные пятитысячные купюры.
Масштабную схему кражи средств раскрыли сотрудники уголовного розыска, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Оперативники задержали восемь подозреваемых в пяти регионах страны.
«Дерзкую аферу, причинившую российским банкам ущерб на 100 млн рублей, разоблачили мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД совместно с московскими коллегами», – заявила Волк.
По данным следствия, житель столицы организовал производство поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей прямо у себя дома. Готовые сувенирные деньги он передавал сообщникам. Те, в свою очередь, через банкоматы зачисляли средства на подставные банковские карты.
Преступную деятельность пресекли после обращений служб безопасности банков, обнаруживших более 1 тыс. фальшивок при инкассации. Всего аферисты успели загрузить в терминалы свыше 20 тыс. бумажных изделий.
Во время обысков силовики изъяли технику для печати банкнот. Возбуждено уголовное дело о краже, все участники группы отправлены под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года правоохранители ликвидировали четыре подпольные типографии для печати пятитысячных купюр в Дагестане.
Ранее полицейские задержали 13 жителей Орловской области по подозрению в сбыте фальшивых денег.
Экономист Юлия Кузнецова посоветовала россиянам отказываться от посторонней помощи у банкоматов ради защиты от аферистов.