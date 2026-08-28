В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2

Первого замгендиректора ТГК-2 Марата Дураева задержали по уголовному делу

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева в Ярославской области, передает РИА «Новости».

«Он задержан, планируется избрание меры пресечения», – сообщил собеседник агентства в силовых структурах. При этом суть обвинений, предъявленных топ-менеджеру, пока не раскрывается.

На официальном сайте энергетической компании имя руководителя отсутствует. Однако открытые данные указывают, что Дураев выдвигался в совет директоров ТГК-2 на годовом собрании акционеров 26 июля 2026 года. Там он числился действующим членом совета и первым заместителем гендиректора.

ТГК-2 специализируется на производстве и продаже электрической и тепловой энергии. Объекты компании расположены в пяти российских регионах, включая Ярославскую, Архангельскую и Вологодскую области, а также за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году полиция задержала председателя совета директоров энергокомпании «ТГК-14» Константина Люльчева.

В начале августа суд арестовал гендиректора предприятия «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина по делу о взятке.

В середине того же месяца следователи обвинили бывшего руководителя Ярославского судозавода Евгения Норенко в злоупотреблении полномочиями.