Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.2 комментария
В Ярославской области задержали первого замгендиректора ТГК-2
Первого замгендиректора ТГК-2 Марата Дураева задержали по уголовному делу
В Ярославской области в рамках уголовного дела правоохранители задержали первого заместителя генерального директора крупной энергетической компании ТГК-2 Марата Дураева.
Правоохранительные органы задержали первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева в Ярославской области, передает РИА «Новости».
«Он задержан, планируется избрание меры пресечения», – сообщил собеседник агентства в силовых структурах. При этом суть обвинений, предъявленных топ-менеджеру, пока не раскрывается.
На официальном сайте энергетической компании имя руководителя отсутствует. Однако открытые данные указывают, что Дураев выдвигался в совет директоров ТГК-2 на годовом собрании акционеров 26 июля 2026 года. Там он числился действующим членом совета и первым заместителем гендиректора.
ТГК-2 специализируется на производстве и продаже электрической и тепловой энергии. Объекты компании расположены в пяти российских регионах, включая Ярославскую, Архангельскую и Вологодскую области, а также за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году полиция задержала председателя совета директоров энергокомпании «ТГК-14» Константина Люльчева.
В начале августа суд арестовал гендиректора предприятия «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина по делу о взятке.
В середине того же месяца следователи обвинили бывшего руководителя Ярославского судозавода Евгения Норенко в злоупотреблении полномочиями.