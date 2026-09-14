14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.51 комментарий
Индекс Мосбиржи взлетел на фоне заявлений Трампа об Украине
Индекс Мосбиржи вырос на 3,5% после слов Трампа об Украине
Российский рынок акций отреагировал уверенным ростом на заявления президента США Дональда Трампа о готовности Киева прекратить атаки на энергетические объекты России.
Российский рынок акций усилил рост до 3,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». К 18.20 мск индекс Мосбиржи рос на 3,49%, достигнув отметки 2360,65 пункта.
До слов Трампа показатель демонстрировал рост примерно на 1,5%.
Напомним, в понедельник американский лидер заявил, что Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга.
В декабре 2025 года российский фондовый рынок перешел к снижению из-за информации о возможных санкциях США против энергетики России.
В октябре того же года индекс Мосбиржи заметно вырос после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
В июле 2025 года котировки также ускорили рост на фоне заявлений американского лидера.