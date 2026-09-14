Индекс Мосбиржи взлетел на фоне заявлений Трампа об Украине

Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

«Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

Tекст: Вера Басилая

Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

«В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

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