14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.51 комментарий
Мультимедийная выставка о жертвах нацизма открылась на МФМ в Екатеринбурге
Масштабный проект «Память объединяет» представил участникам Международного фестиваля молодежи (МФМ) уникальные архивы о жертвах нацизма и уменьшенные копии снесенных в европейских странах памятников.
Экспозиция создана Национальным центром исторической памяти при Президенте России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Цель мультимедийного проекта заключается в формировании у молодежи обоснованного представления о масштабах преступлений нацистов на территории Советского Союза.
«Выставка «Память объединяет» с очень знаковым и символичным названием, по сути, является выражением политической позиции Российской Федерации, которая рассматривает историческую память именно как объединяющую разные народы, страны и поколения», – отметила руководитель центра Елена Малышева. По ее словам, экспозиция помогает осознать незавершенность денацификации в современном мире.
Маршрут выставки разделен на три части: «Преступление», «Освобождение» и «Возмездие». Посетители могут пополнить базу данных о жертвах геноцида и увидеть копии семи снесенных в Европе памятников. Также гостям показывают документальный фильм об итогах Нюрнбергского процесса.
Напомним, президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости международного признания преступлений нацистов против граждан СССР.
В финальный список участников мероприятия вошли десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.