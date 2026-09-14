Мультимедийная выставка о жертвах нацизма открылась на МФМ в Екатеринбурге

Tекст: Валерия Городецкая

Экспозиция создана Национальным центром исторической памяти при Президенте России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Цель мультимедийного проекта заключается в формировании у молодежи обоснованного представления о масштабах преступлений нацистов на территории Советского Союза.

«Выставка «Память объединяет» с очень знаковым и символичным названием, по сути, является выражением политической позиции Российской Федерации, которая рассматривает историческую память именно как объединяющую разные народы, страны и поколения», – отметила руководитель центра Елена Малышева. По ее словам, экспозиция помогает осознать незавершенность денацификации в современном мире.

Маршрут выставки разделен на три части: «Преступление», «Освобождение» и «Возмездие». Посетители могут пополнить базу данных о жертвах геноцида и увидеть копии семи снесенных в Европе памятников. Также гостям показывают документальный фильм об итогах Нюрнбергского процесса.

Напомним, президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости международного признания преступлений нацистов против граждан СССР.

В финальный список участников мероприятия вошли десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.