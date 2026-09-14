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Новак поручил усилить контроль за мелкооптовыми ценами на топливо
Вице-премьер России Александр Новак распорядился активизировать работу профильных ведомств по надзору за ценообразованием в мелкооптовом сегменте отечественного рынка горючего.
Соответствующее распоряжение поступило по итогам специального совещания, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник и было посвящено текущей ситуации на отечественном энергетическом рынке.
«Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива… Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка», – отмечается в официальном заявлении кабинета министров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.
В начале сентября политик анонсировал балансировку спроса и предложения на внутреннем рынке за счет дополнительных поставок импортного бензина.
Месяцем ранее правительство распорядилось гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям.