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Песков заявил о продолжении террористической активности киевского режима
На фоне непрекращающейся террористической активности киевского режима и дальнейшей милитаризации Украины за счет европейских стран предпосылок для мирных переговоров в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии перспектив для мирных переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию конфликта.
«Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность, пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также обратил внимание на то, что европейские государства продолжают искать дополнительные средства для финансирования поставок вооружений Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских войск по гражданским объектам проявлением террористической натуры Киева.
Представитель Кремля объяснил продолжение специальной военной операции необходимостью минимизации потенциала соседнего государства для организации терактов.
При этом Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта.