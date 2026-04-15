Британский вуз обвинили в расизме из-за поблажек для азиатов

Daily Mail: Даремский университет подвергся критике из-за поблажек для азиатов
Даремский университет – один из старейших вузов Англии – оказался в центре скандала после решения принимать на популярные специальности студентов азиатского происхождения с заниженными оценками.
Даремский университет подвергся жесткой критике за программу Asian Access, передает РИА «Новости».
Инициатива позволяет абитуриентам азиатского происхождения поступать на такие направления, как право, финансы и биология, с оценками на два балла ниже стандартных требований.
«Один из старейших университетов Англии обвиняется в дискриминации белых студентов. В рамках новой, вызвавшей споры программы, Даремский университет снижает вступительные требования для британцев азиатского происхождения на популярные специальности», – говорится в статье Daily Mail.
Статистика показывает, что в 2024 году в вузы поступили 51,4% выпускников государственных школ азиатского происхождения. При этом аналогичный показатель среди белых учеников составил всего 29,8%. Депутат Роберт Дженрик назвал происходящее дискриминацией и призвал сделать систему образования меритократической.
Представители учебного заведения отвергли обвинения в несправедливости. В университете подчеркнули, что новые правила приема призваны увеличить число студентов азиатского происхождения, которые сейчас недостаточно представлены в британском вузе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Даремский университет вошел в тройку лучших британских вузов по версии The Times.
Ранее Оксфордский университет снизил требования к абитуриентам для выполнения целевых показателей разнообразия.
Между тем Колумбийский университет в США обязался свернуть все программы инклюзивности.