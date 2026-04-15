    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Политологи: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 14:47 • Новости дня

    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снижение ВВП России с начала года обусловлено не только календарными и погодными факторами, отметил президент Владимир Путин на совещании.

    Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

    Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

    Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России

    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России
    @ lya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Джили-Моторс» отзывает в России 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas, сообщил Росстандарт.

    По информации с сайта ведомства, под отзыв попали автомобили, реализованные с 1 декабря 2023 года по настоящее время. Причиной стала вероятность попадания влаги и дорожных реагентов во внутреннюю часть датчика системы парковочного ассистента, что может вызвать его неисправность.

    Как уточняет Росстандарт, в некоторых случаях из-за использования предохранителя с неправильным номиналом защита цепи может не сработать при экстремальных условиях, таких как скопление снега с противогололедными реагентами. «Это может привести к перегреву (оплавлению) корпуса датчиков парковки и прилегающих компонентов бампера», – отмечается в сообщении.

    В рамках отзывной кампании на всех затронутых автомобилях бесплатно заменят предохранитель парковочного ассистента с номинала 10A на 5A, обновят программное обеспечение системы и проведут инспекцию работы парковочного ассистента. В компании пояснили, что отзыв распространяется на автомобили, произведенные с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

    Владельцев уведомят письмом или по телефону с просьбой прибыть в дилерский центр для бесплатного ремонта. Самостоятельно проверить, относится ли их машина к числу отзываемых, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

    В сентябре 2025 года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    В декабре «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta.

    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    15 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупные операторы мобильной связи уведомляют клиентов о возможных затруднениях при работе приложений в случае активированного VPN.

    В приложении МТС, например, выводится предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». Мегафон рекомендует отключить VPN для корректной работы: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Аналогичную рекомендацию дает Билайн, отмечая, что без VPN приложение функционирует лучше, передает РИА «Новости».

    Сервисы Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ для пользователей, которые заходят в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» сообщает: «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора».

    В апреле ряд популярных российских онлайн-сервисов, включая приложения ретейлеров и маркетплейсов, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», стали предупреждать пользователей о включенном VPN.

    В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что необходимо снизить уровень использования VPN в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры рекомендовало сайтам блокировать VPN-трафик с 15 апреля, а также ведомство решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году. Кремль отметил поддержку россиянами цифровых ограничений ради безопасности.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    @ publication.pravo.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    15 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих

    Tекст: Катерина Туманова

    Двадцатилетняя жительница Петербурга была задержана по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщил Telegram-канал Следственного управления СК России по Ленинградской области.

    «14 апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

    Ранее сообщалось, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих.

    «По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», – добавили в региональном управлении СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ и интернет-пространстве появилась информация о том, что в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой. При этом днем ранее в Москве против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело.

    15 апреля 2026, 01:07 • Новости дня
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом

    Tекст: Катерина Туманова

    В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянам предложено не приближаться к критическим объектам, таким как нефтехранилища и станции опреснения воды, соблюдать меры предосторожности в зоне конфликта, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    По словам Климова, если вы все-таки оказались в зоне военного конфликта, то следует придерживаться простых правил.

    «Не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее», – сказал он ТАСС.

    Не менее важно воздерживаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов вблизи подобных объектов, не распространять материалы о последствиях ракетных ударов или работе средств ПВО.

    В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в ближайшее укрытие, будь то бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг, подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер». Россия тогда запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера». Вице-премьер Виталий Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток.

    14 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за позиции Мадьяра по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, намерен сохранить поставки нефти и газа из России, что вызвало обеспокоенность на Украине.

    Эта позиция станет серьезным препятствием для построения отношений между Киевом и Будапештом, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоносителей, и Киев не только поддерживает это, но и активно способствует такому курсу. «Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом – намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей», – говорится в материале.

    Отдельно подчеркивается, что украинское руководство вряд ли согласится на возобновление работы нефтепровода «Дружба» даже ради диалога с новым венгерским лидером. В статье также говорится, что между странами сохраняются и другие «горячие точки», которые продолжают осложнять сотрудничество.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Он сообщил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть.

    Мадьяр также  заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле сообщили, что контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано.

    15 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.

    Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

    «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

    Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.

    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

