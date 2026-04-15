Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.