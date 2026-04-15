Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

«Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.