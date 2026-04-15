Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.
Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».
«Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.
«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.
Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.
«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.