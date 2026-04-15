    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Политологи: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 14:36 • Новости дня

    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики

    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.

    Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

    «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

    Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    13 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства и ряд международных вопросов.

    Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, передает ТАСС. Встреча организована в рамках рабочего визита индонезийского президента в Москву.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Россией и Индонезией, а также актуальные международные и региональные вопросы.

    В числе участников встречи – глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители Росатома и Минэнерго, а также представители Центрального банка и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе кооперацию в различных сферах. Секретарь индонезийского кабинета Тедди Индра Виджая сообщил, что среди тем значатся энергетическая безопасность и конфликт между США, Израилем и Ираном.

    После завершения официальной части переговоров Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву с официальным визитом.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    @ publication.pravo.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    13 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

    Путин назвал энергетику и космос перспективными для сотрудничества с Индонезией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    «Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.

    В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    12 апреля 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Потенциал России в космосе работает на ее экономику и безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космический потенциал работает на экономику страны, ее безопасность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин.

    «Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Высказывание прозвучало на торжественном концерте по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, слова зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Ранее глава государства поздравлял российских космонавтов и всех работников космической сферы с Днем космонавтики.

    13 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Президент Индонезии провел переговоры с российскими компаниями в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным президент Индонезии Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств и компаний.

    Переговоры президента Индонезии Прабово Субианто с представителями российских ведомств и компаний состоялись до встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В ходе официальной беседы в Москве Субианто заявил: «Перед нашей с вами сегодняшней встречей я провел встречи с представителями российских ведомств и компаний».

    Президент Индонезии отдельно выразил благодарность Путину за возможность встречи, отметив: «Большое спасибо, ваше превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.

    Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

    Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах роста товарооборота России и Индонезии в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы по итогам 2026 года товарооборот между странами показал рост, отметил президент России Владимир Путин.

    По его словам, с начала этого года динамика не была положительной, однако межправительственная комиссия работает активно, а визит президента Индонезии Прабово Субианто может способствовать нахождению нужных решений, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года», – сказал Путин на встрече с индонезийским лидером.

    В свою очередь Субианто выразил благодарность Путину за личную поддержку ряда значимых для Индонезии вопросов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии.

    13 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Песков: Контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано, этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Путин часто с ним встречается, у них очень хорошие отношения, личные хорошие, деловые». По словам Пескова, российско-индонезийские отношения в целом развиваются достаточно интенсивно, передает ТАСС.

    Он также добавил, что объем товарооборота между Россией и Индонезией вырос свыше 12%. Песков напомнил, что в прошлом году Индонезия присоединилась к объединению БРИКС. Это событие, по его словам, стало важным этапом в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента Индонезии Прабово Субианто приземлился в Москве. Лидеры России и Индонезии планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию.

    Они также намерены рассмотреть конфликт между США, Израилем и Ираном.

    14 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.

    «Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов.

    Согласно другому указу президента, Георгий Зуев освобожден от должности посла России в Новой Зеландии. Кроме того, он больше не будет представлять Россию в Независимом Государстве Самоа и Королевстве Тонга.

    Ранее Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале.

    14 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин отметил рост инвестиций «Россетей» в новые регионы

    Путин заявил о рекордных инвестициях «Россетей» по километражу в новые регионы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обратил внимание на крупные вложения «Россетей» в новые регионы, отметив, что их масштабы превышают аналогичные показатели в других областях страны.

    Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Россети» Андреем Рюминым во вторник в Кремле. Президент отметил, что по километражу объем инвестиций в новые регионы оказался больше, чем в ряде других субъектов России, сообщается на сайте Кремля.

    «Я так понимаю, что по километражу объемы инвестиций у вас на новые регионы достаточно солидные. Побольше, чем в некоторых других регионах страны», – сказал Путин на встрече.

    Рюмин сообщил, что инвестиционная программа компании в новых регионах действительно очень большая как по протяженности сетей, так и по мощности. Путин задал вопрос, связано ли это с разрушениями в ходе боевых действий или с запущенностью сетевого хозяйства за последние десять лет.

    Глава «Россетей» пояснил, что объем инвестиций обусловлен обеими причинами и отметил, что электросетевое хозяйство находится в худшем состоянии, чем в соседних приграничных регионах, а после атак проблемы только усугубляются.

    Президент поинтересовался, удается ли компании добиваться поставленных задач. Рюмин подтвердил, что поставленные задачи по этим направлениям за прошлый год выполнены.

    Путин также оценил результаты компании по строительству линий электропередачи, назвав их «очень хорошими».

    «Россети» в 2025 году построили более 35 тысяч километров ЛЭП, уточнил Рюмин.

    Ранее Путин заявил о стратегической роли компании «Россети» для экономики страны.

    Путин призвал не откладывать обновление электросетевого комплекса страны из-за роста энергопотребления.

    Также Путин сообщил о восстановлении электросетевой инфраструктуры на территории Донбасса и Новороссии.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

